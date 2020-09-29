В ходе конфликта на Пулковском шоссе петербуржцу выстрелили в спину

Дорожный конфликт на территории Московского района завершился стрельбой, проинформировали журналистов в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Все произошло у дома №21/2 по Пулковскому шоссе в минувшую субботу, третьего октября. На дороге что-то не поделили два водителя и начали выяснять между собой отношения. Слово за слово, мужчины сорвались в крик. А спустя мгновение водитель автомобиля "Хендай Солярис", видимо, не сумевший подобрать необходимых аргументов, выстрелил своему оппоненту в спину несколько раз. Выстрелы производились из травматического пистолета.

23-летний парень, получивший травмы, был госпитализирован.

Он написал заявление в полицию. Стражи порядка сейчас активно ищут стрелка.