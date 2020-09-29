В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

Извращенец-эксгибиционист нанес психологическую травму подростку, демонстрируя свой половой орган в вагоне метро. 3 октября 16-летняя девочка стала объектом нездорового внимания мужчины с психическими отклонениями, который пристал к школьнице, информирует «Konkretno.ru».
Инцидент произошел в вагоне метро между станциями метро «Купчино» и «Звездная». Прямо на глазах пассажиров 42-летний петербуржец раскрыл ширинку и принялся трогать свои половые органы. Свидетелями неприятной сцены стало около 20 пассажиров, среди которых был и 16-летний подросток. Именно несовершеннолетняя девочка стала главной причиной такого разнузданного поведения мужчины, ведь демонстрировать свои интимные места эксгибиционист принялся с расчетом на ее внимание.
Действия извращенца пассажиры смогли записать на фото и видео, а несколько мужчин принялись требовать, чтобы эксгибиционист прекратил свою «демонстрацию», и покинул вагон. По последним данным, личность любителя демонстрировать свои гениталии не установлена, его ищет полиция.
По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело за развратные действия сексуального характера, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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