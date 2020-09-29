В вагоне петербургского метро мужчина развращал 16-летнюю девочку

Извращенец-эксгибиционист нанес психологическую травму подростку, демонстрируя свой половой орган в вагоне метро. 3 октября 16-летняя девочка стала объектом нездорового внимания мужчины с психическими отклонениями, который пристал к школьнице, информирует «Konkretno.ru».

Инцидент произошел в вагоне метро между станциями метро «Купчино» и «Звездная». Прямо на глазах пассажиров 42-летний петербуржец раскрыл ширинку и принялся трогать свои половые органы. Свидетелями неприятной сцены стало около 20 пассажиров, среди которых был и 16-летний подросток. Именно несовершеннолетняя девочка стала главной причиной такого разнузданного поведения мужчины, ведь демонстрировать свои интимные места эксгибиционист принялся с расчетом на ее внимание.

Действия извращенца пассажиры смогли записать на фото и видео, а несколько мужчин принялись требовать, чтобы эксгибиционист прекратил свою «демонстрацию», и покинул вагон. По последним данным, личность любителя демонстрировать свои гениталии не установлена, его ищет полиция.

«На данный момент злоумышленник разыскивается, обстоятельства происшествия уточняются. По месту жительства гражданина не оказалось», - сообщили в правоохранительных органах.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело за развратные действия сексуального характера, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.