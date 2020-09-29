Под Волгоградом мать изрезала своих детей и покончила с собой

Сегодня, 14:15

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Под Волгоградом мать изрезала своих детей и покончила с собой

Жуткая трагедия с намерением детоубийства произошла в городе Волжский Волгоградской области. Мать двоих детей без видимых причин набросилась на своих малолетних сына и дочку, тяжело травмировала их ножом, а после покончила с собой, информирует «ПолитРоссия».

Местная жительница из Волгоградской области всегда была улыбчивой и приветливой, и никаких криминальных склонностей за ней не наблюдалось — так, по крайней мере, утверждают соседи самоубийцы. 

«Она была бы последней из соседей, на кого я могла подумать, что она способна на подобное. Никаких психических расстройств я за ней не замечала», - рассказала соседка.

На момент трагедии отец семейства находился в командировке в другом городе этого региона, и мать оставалась с детьми одна. В день инцидента семья поднялась рано, около 5 утра — соседи слышали детские голоса примерно в это время. Никакого шума или криков из квартиры не наблюдалось — но уже через 2 часа в дом нагрянули полицейские, спешащие на вызов.

Как оказалось, мать внезапно бросилась на своего восьмилетнего сына и четырехлетнюю дочь с ножом и принялась наносить удары по детям. Окровавленный мальчик, будучи в состоянии шока, смог вырваться и дозвониться до своей бабушки, живущей в соседнем доме, пока мать издевалась над его сестрой. Бабушка оперативно вызвала полицию и сама прибежала на помощь детям. В этот момент женщина уже нанесла себе смертельные раны тем же орудием и ко времени прибытия криминалистов уже скончалась. 

Детей с многочисленными колото-резаными ранами отправили в больницу, на данный момент состояние младшей девочки оценивается как крайне тяжелое, а мальчик в критическом состоянии находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь. Следователями на данный момент открыто несколько уголовных дел по факту трагедии. Одной из причин жуткого инцидента эксперты называют внезапное расстройство психики женщины, а также ее возможное участие в незаконной религиозной секте.

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