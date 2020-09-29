В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина покончила с собой у здания МВД

Сегодня, 23:42

Staalker

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В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина покончила с собой у здания МВД
Telegram-канал Baza сообщил сегодня о самоубийстве главного редактора интернет-издания "Коза-пресс". Ирина Славина свела счеты с жизнью в Нижнем Новгороде возле корпуса МВД. Непосредственно перед этим журналистка разместила в свой аккаунте Фейсбука пост, в котором в своем поступке обвиняла Россию. 
Скорее всего, столь радикальный шаг связан с проходившем у нее в жилье обыском в ходе которого были изъяты компьютеры, гаджеты и иные носители информации. Обыск, согласно данному Ириной Славиной интервью, начался в 6 часов утра, причем понятых привезли сами силовики. Всего в этом мероприятии участвовало больше 10 человек.
Связаться с адвокатом журналистке не было позволено, а ее супругу не давали связаться с дочерью. Силовики действовали с явными нарушениями законности, так как Славиной попросту не выдали протокол изъятых вещей. Женщина предположила, что обыск был связан с поиском материалов по "Открытой России".
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