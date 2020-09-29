В Воронежской области площадь природных пожаров достигла почти 360 га

Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сейчас суммарная площадь пожаров в Воронежской области достигла 356,5 га. В регионе имеется три крупных ландшафтных возгорания - в Лискинском районе 166,5 га, в Павловском и Новохоперском 100 и 90 га, соответственно.

К борьбе с пожарами привлечены пожарные и техника из 6 регионов, при этом власти Воронежской области ввели из-за природного бедствия режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время погибших и пострадавших нет, в целях защиты жилья от стихии проведена опашка в опасной зоне.

Сейчас в ГУ МЧС региона подчеркивают, что тушению пожаров очень мешает сильный порывистый ветер. Для тушения задействованы не только пожарные машины, но и авиация. В число авиагруппировки входят вертолеты Ка-32 и Ми-8, а также самолеты Бе-200 в количестве 2 единиц и один Ил-76. Авиация только 1 октября сбросила на очаги пожаров примерно 440 тонн воды.