В Сыктывкаре мужчина напал на двух полицейских и покончил с собой

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В Сыктывкаре мужчина напал на двух полицейских и покончил с собой

В ночь на 2 октября женщина проживающая по улице Коммунистической в Сыктывкаре вызвала полицию заявив, что у ее мужа психическое расстройство, и он ведет себя явно неадекватно, сообщает Интерфакс. Мужчина явно был не в себе и набросился на прибывших по вызову сотрудников патрульно-постовой службы с ножом.

Ему удалось нанести множественные ранения полицейским, в результате чего один из полицейских скончался на месте, а другого доставили в больницу с ранами груди и живота. Сам преступник решил не дожидаться законного возмездия и совершил самоубийство. Как отмечают в МВД раньше убийца не имел проблем с законом и на учете в правоохранительных органах не состоял.

Сейчас Следственным комитетом Коми возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников полиции. Погибший полицейский имел 2 детей, его семье будет оказана вся возможная помощь от руководства и коллег.

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