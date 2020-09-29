Из Красноярского зала суда убежал приговоренный подросток

Сегодня, 11:48

Сергей Нилов

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Из Красноярского зала суда убежал приговоренный подросток

В Красноярске 1 октября после оглашения приговора из зала суда совершил бегство подросток, которого признали виновным в приобретении и хранении наркотиков. О данном инциденте стало известно журналистам из сообщения полученном из краевого суда.

Инцидент имел место на судебном процессе, проходившем в Октябрьском районном суде Красноярска. Несовершеннолетний обвинялся в преступлении по части 1 статьи 228 УК РФ ("О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере"). Также стало известно, что это уже не первый случай привлечения подсудимого к ответственности за наркотики.

На судебном процессе, на котором присутствовала мать парня, подросток сохранял спокойствие и вел себя адекватно. Но в момент сразу после оглашения приговора - 9 месяцев в Центре для несовершеннолетних нарушителей, он смог выскочить через окно здания, соседнего с залом заседаний.

«Судебным приставам агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего», - информация получена от регионального портала ДЕЛА.ru.

По сообщению того же портала, преступник был задержан полицией и в тот же день отправлен в место отбывания наказания.

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