Под Белгородом нашли труп 15-летнего подростка

В поселке Комсомольский под Белгородом обнаружен труп 15-летнего подростка. Рядом с телом лежал аэрозольный баллончик для очистки воздуха, сообщили в прокуратуре области.

По факту смерти несовершеннолетнего прокуратура организовала проверку. Выясняется причина его смерти, а также обстоятельства, при которых произошла гибель.

Надзорное ведомство также намерено дать оценку деятельности местных органов системы профилактики по выявлению семей, которые оказались в социально опасном положении, а также следят за выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей.