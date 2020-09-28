В Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде многоэтажки

В Воронеже неизвестный мужчина напал на чужого ребенка и избил его за то, что тот случайно сломал игрушку его сына. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Житель Воронежа избил чужого ребенка, который случайно сломал игрушку его сына, и попал на видео. Об этом сообщает «Новости Воронежа».

Действие произошло в подъезде жилого дома. Мужчина подходит к ребенку с самокатом и бьет его рукой по лицу. После этого мальчик падает, а нападавший начинает его пинать и что-то говорить. Спустя время к ним подходит другой мужчина с ребенком. Напавший начинает ему что-то рассказывать, показывая на избитого мальчика.

В ходе следствия были опрошены свидетели. Одна из них рассказала, что конфликт между мужчиной и подростком начался еще раньше. Нападавший был на прогулке со своими детьми. Мальчик катался на самокате и случайно наехал на игрушку ребенка мужчины. Обнаружив, что игрушка сломана, мужчина побежал за ребенком и напал на него. В подъезде его остановили соседи.

В ближайшее время следователи Воронежа займутся изучением инцидента и установят вину мужчины.