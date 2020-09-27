На въезде в Екатеринбург пешеходный мост рухнул на КамАЗ

На трассе Челябинск-Екатеринбург на проезжавший мимо КамАЗ рухнул наземный пешеходный мост. Инцидент произошел во вторник, 29 августа, в 18.55 в районе Нижне-Исетсткого кладбища.

Водитель погиб прямо на месте происшествия, так как часть моста обрушилась прямо на кабину большегруза.

В управлении пропаганды УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автомобиль ехал по улице Димитрова в сторону Челябинска. Однако из-за подъема кузова происзошло столкновение с пешеходным мостом. Он сошел с опор и упал на кабину.

Водитель погиб прямо на месте происшествия, так как часть моста обрушилась прямо на кабину большегруза. Пешеходов на момент обрушения на мосту не было.

«На автодороге М-5 „Урал“, на 193 километре перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода. Объезд осуществляется через Екад. Будьте внимательны», - такое сообщение распространила пресс-служба ФКУ «Уралуправавтодор».



