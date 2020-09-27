У яхт-клуба в Петербурге нашли тело без головы и конечностей

В Приморском районе Петербурга у яхт-клуба нашли расчлененное тело человека. О страшной находке сообщил Telegram-канал «Подъем», ссылаясь на полученную в управлении Следкома информацию.

Тело было без головы и конечностей. На него наткнулись местные жители. Они также вспомнили о похожей находке на минувшей неделе. Тогда рыбак в реке обнаружил пакет, в котором лежала нижняя часть человеческого туловища. При этом пакет сознательно топили - он был утяжелен обрезком трубы.

Есть ли связь между этими находками надлежит установить следователям.

Пока же по факту обнаружения расчлененного тела возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



