В Ивановской области шестилетний мальчик утонул в колодце

На глазах других деток малыш упал в колодец. Это уже вторая страшная трагедия, произошедшая в Ивановском регионе. Недавно девочку, которая каталась на качели, раздавил деревянный столб.

Сегодня стало известно о мальчике 6 лет, который погиб в поселке Подвязновский Ивановского района.

Как рассказали сверстники, с которыми он гулял, мальчик оступился и упал в канализационный коллектор. Дети сразу же побежали за бабушкой мальчика. После звонка по "01" прибыли спасатели. Обследовав коллектор глубиной более 2 метров, тела ребенка обнаружить не удалось. Спасателям пришлось прочесывать коллектор шестами и после этого тело мальчика нащупали. После того как спасатели спустились вниз на специальном снаряжении, им удалось поднять уже мертвого ребенка.