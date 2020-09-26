В Петербурге двух руферов сняли с крыши Александринского театра

Днем в воскресенье, 27 сентября, в Петербурге на крыше Александринки прохожие увидели руферов. Возмущенные увиденным люди поспешили позвонить в отделение полиции.

Стражи порядка прибыли очень быстро и сняли экстремалов с крыши Александринского театра. Выяснилось, что руферы успели забраться в квадригу Аполлона.

Полицейские вывели молодых людей с крыши уже в стальных браслетах, пишут очевидцы в социальных сетях. «Фонтанка» уточнила, что задержан был лишь один из верхолазов, двоим удалось сбежать.

В театр он прошел как зритель, но во время спектакля поднялся на седьмой ярус и через открытое окно проник на крышу.