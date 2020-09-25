В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

Вчера, 20:40

Ольга Громова

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В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

Субботним утром 26 сентября у дома №105 по Невскому проспекту в Петербурге прохожие обнаружили тело молодого парня. Очевидцы считают обстоятельства его гибели странными.

Свидетельница рассказала представителям прессы, что окна дома, из которых он мог бы выпасть, были закрыты. Женщина занята на уборке улиц и утром на объезде ей слышен был хлопок. Когда она оглянулась, увидела мертвого парня на тротуаре.

«Полицейский сказал, что он был пьяный. Якобы подошел покурить к окну и выпал с третьего этажа. Но наш водитель, который работал на этой территории, видел, как тело упало. Он утверждает, что окна на третьем этаже в тот момент были закрыты», — поделилась женщина своим мнением с «Мегаполисом».

В то же время она подтвердила, что рядом с телом лежали сигарета, зажигалка, а также телефон.

В обстоятельствах гибели молодого человека разбираются правоохранители.


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