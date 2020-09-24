Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших

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Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26.
Поблизости от города Чугуев, что под Харьковом, не смог зайти на посадку грузовой самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.
После крушения грузового Ан-26 вспыхнул сильный пожар. Очевидцы происшествия рассказывают о предполагаемой причине катастрофы: «Почти потушили самолёт... Причина возгорания, причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту... Одного человека тушил лично». 
В момент падения самолета на его борту было 27 военных летчиков и курсантов Университета ВС имени Кожедуба. Ан-26 совершал свой последний учебный полет. Сообщается, что в результате крушения 25 человек погибли, двоим удалось выжить. 
Как заявил директор Центра медицины катастроф Виктор Забашту: - «С места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела, информация предварительная». 
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер подчеркнул, что «всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь».
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, на место крушения самолета отправились три отделения на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook назвал ЧП «ужасной трагедией» и заявил о создании спецкомиссии для расследования причины крушения. Ранее предварительной причиной катастрофы называлось отказ одного из двигателей.
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