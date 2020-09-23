90-летнюю жительницу Урала задержали за торговлю героином

90-летняя старушка из Миасса (Челябинская область) промышляла торговлей героином. 23 сентября гражданку задержали с поличным правоохранители, которые обнаружили при ней около 13 граммов тяжелого наркотика. Это было зачтено как крупная партия. Пожилая женщина пыталась эту дозу запрещенного вещества продать. В отношении престарелой гражданки завели уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере).

Задержанную могут отправить под домашний арест, так как содержание в СИЗО она может не вынести. Следствию предстоит разобраться в том, действительно ли старушка виновна в таком преступлении, пишет Первый областной . Вполне возможно, что ее действиями кто-то руководил, то есть несчастную бабушку использовали для совершения преступления.