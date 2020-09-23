Племянник Эскобара нашел тайник знаменитого наркобарона

Сегодня, 18:22

Александр Зуев

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Племянник Эскобара нашел тайник знаменитого наркобарона

Николас Эскобар, племянник известного наркобарона Пабло Эскобара, рассказал, что обнаружил в колумбийском городе Медельине легендарный тайник своего родственника. В нем находилось $18 млн сгнивших банкнот. Деньги пролежали там 30 лет, и они уже непригодны к использованию. Также в тайнике были найдены пишущая машинка, на которой были напечатаны  документы того времени, а также золотая ручка, часы Rolex, слитки золота, фотоаппарат и  патроны к автомату. По словам Николаса, сумка, в которой находились эти вещи, оказалась большой и от нее исходил запах хуже мертвечины.

Однако вскоре стало известно, что брат наркобарона, Роберто Эскобар, заявил изданию, что информация о находке — недостоверна.

Отметим, что  в 80-х годах наркобарон Пабло Эскобар лидировал в  списке самых разыскиваемых наркоторговцев в США. Эскобар, который в то время считался одним из богатейших людей мира, был убит в ходе спецоперации в 1993 году. В феврале прошлого года власти Колумбии снесли дом наркобарона  с помощью  взрыва. На его месте будет установлен мемориал в память о жертвах наркомафии.

Ранее в Боготе, где родился наркобарон, выставили на продажу пять тысяч объектов недвижимости, принадлежавших еще одному торговцу наркотиками. Их общая стоимость составляет 366 миллионов долларов.

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