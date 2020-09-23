В Ростовской области на ходу загорелся школьный автобус с детьми

В Ростовской области во время движения загорелся школьный автобус с детьми. ЧП произошло в городе Донецке утром 25 сентября, сообщили ГУ МЧС России по региону.

Во время перевозки школьников из поселка в городскую школу у автобуса начал гореть двигатель. Водитель очень быстро сориентировался, успел остановиться и высадить детей.

Буквально через считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные на двух автомобилях. С огнем им удалось справиться в течение 10 минут.

Увы, как видно по фото, автобус успел сгореть почти полностью.

Причины возгорания устанавливаются.