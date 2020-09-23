60-летнюю жительницу Подмосковья будут судить за удар по лицу полицейского в Псковской области

Сегодня, 15:26

Ольга Громова

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60-летнюю жительницу Подмосковья будут судить за удар по лицу полицейского в Псковской области

60-летняя жительница Московской области вскоре предстанет перед судом. Она стала фигуранткой уголовного дела после того, как, пребывая на территории Псковской области, ударила по лицу полицейского. Теперь женщину обвиняют в совершении насилия в отношении представителя власти.

По информации издания «Луки.ру», инцидент произошел еще в августе в городе Опочка. Сотрудники ДПС отстраняли жительницу столичного региона от управления автомобилем. Возмутившись, она ударила одного из полицейских локтем по лицу.

В данный момент продолжаются следственные действия, призванные установить все обстоятельства, при которых было совершено преступление.

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