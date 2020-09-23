В Воронеже мужчину задержали за жестокое избиение жены

Сегодня, 10:16

Staalker

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В Воронеже мужчину задержали за жестокое избиение жены

Задержан 57-летний мужчина за избиение своей жены, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. Он проживает в городе Воронеж, а причина задержания это избиение женщины приведшее к разрывам внутренних органов.

Как сообщили правоохранители, мужчина вечером явился домой и обнаружил свою жену в состоянии изрядного подпития. Между супругами возникла ссора, которая вскоре переросла в драку. Пьяная женщина не могла оказать серьезного сопротивления впавшему в состояние ярости мужу, который начал жестоко избивать практически беззащитную женщину.

Осознав, что его метод лечения от пьянства может привести к трагическим последствиям, подозреваемый сам вызвал скорую помощь. Именно медицинские работники и поставили в известность полицейских о факте избиения, они же диагностировали разрывы внутренних органов. После задержания подозреваемый пояснил полицейским, что хотел маленько "поучить" жену и просто не рассчитал силы. Сейчас в отношении любителя распускать кулаки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет заключения.

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