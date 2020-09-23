После 23 лет рабства в Польше россиянин обрел свободу

Россиянин Николай Ерофеев провел 20 лет в рабстве на польской ферме.
По сообщению СМИ, мужчина из России приехал в Польшу в 80-х годах, а вернулся только недавно. Все эти года он провел в ужасных условиях на птицефабрике, принадлежавшей одной из польских семей.
Мужчине было 59 лет, когда у него получилось сбежать. В этом ему оказала содействие местная жительница Иоланта Матейко, которая помогала ему и подкармливала. Она проживала по соседству. Несчастного мужчину били и морили голодом.
Как стало известно, Николай не выехал из Польши в 90-х, когда выводили войска, а остался на месте. Сначала жизнь у него была нормальной, пока не прошел слух о том, что власти будут вылавливать нелегалов. Бывший хозяин пристроил его в другую семью, где к нему было жуткое отношение, как к рабу.
В настоящее время бывший невольник получает юридическую помощь от польского адвоката и о нем заботится другая семья Тышкевичи. Юрист заверил, что он сделает все возможное, чтобы легализовать мужчину.
Комментировать