После 23 лет рабства в Польше россиянин обрел свободу

Россиянин Николай Ерофеев провел 20 лет в рабстве на польской ферме.

По сообщению СМИ, мужчина из России приехал в Польшу в 80-х годах, а вернулся только недавно. Все эти года он провел в ужасных условиях на птицефабрике, принадлежавшей одной из польских семей.

Мужчине было 59 лет, когда у него получилось сбежать. В этом ему оказала содействие местная жительница Иоланта Матейко, которая помогала ему и подкармливала. Она проживала по соседству. Несчастного мужчину били и морили голодом.

"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", - рассказал Ерофеев.

Как стало известно, Николай не выехал из Польши в 90-х, когда выводили войска, а остался на месте. Сначала жизнь у него была нормальной, пока не прошел слух о том, что власти будут вылавливать нелегалов. Бывший хозяин пристроил его в другую семью, где к нему было жуткое отношение, как к рабу.

В настоящее время бывший невольник получает юридическую помощь от польского адвоката и о нем заботится другая семья Тышкевичи. Юрист заверил, что он сделает все возможное, чтобы легализовать мужчину.