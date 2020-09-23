После 23 лет рабства в Польше россиянин обрел свободу

Вчера, 22:17

Сергей Нилов

0

Image 16+
После 23 лет рабства в Польше россиянин обрел свободу

Россиянин Николай Ерофеев провел 20 лет в рабстве на польской ферме. 

По сообщению СМИ, мужчина из России приехал в Польшу в 80-х годах, а вернулся только недавно. Все эти года он провел в ужасных условиях на птицефабрике, принадлежавшей одной из польских семей.

Мужчине было 59 лет, когда у него получилось сбежать. В этом ему оказала содействие местная жительница Иоланта Матейко, которая помогала ему и подкармливала. Она проживала по соседству. Несчастного мужчину били и морили голодом.

"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", - рассказал Ерофеев.

Как стало известно, Николай не выехал из Польши в 90-х, когда выводили войска, а остался на месте. Сначала жизнь у него была нормальной, пока не прошел слух о том, что власти будут вылавливать нелегалов. Бывший хозяин пристроил его в другую семью, где к нему было жуткое отношение, как к рабу.

В настоящее время бывший невольник получает юридическую помощь от польского адвоката и о нем заботится другая семья Тышкевичи. Юрист заверил, что он сделает все возможное, чтобы легализовать мужчину.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разбившийся под Тверью Су-30 по ошибки сбил другой самолет

23-09-2020, 14:10

В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии

23-09-2020, 13:19

На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

22-09-2020, 22:35

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона

22-09-2020, 09:28

В Петербурге задержали 19-летнего студента, подозреваемого в убийстве матери

22-09-2020, 07:48

У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

18-09-2020, 12:26

В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

14-09-2020, 11:13

В реке Сясь у детского санатория в Ленобласти нашли пакеты с отрезанными руками и ступнями

13-09-2020, 21:12

На Урале пьяный водитель Volkswagen насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся

13-09-2020, 20:48

В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

13-09-2020, 14:37

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

Под Гатчиной под колесами товарного поезда погиб 10-летний велосипедист

12-09-2020, 12:46

В Тамбовской области разбился аэроплан, пилот погиб

12-09-2020, 11:01

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

11-09-2020, 18:12

В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

11-09-2020, 15:32

Из банкомата под Вольском похитили более 3 миллионов рублей

11-09-2020, 11:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров