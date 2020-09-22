В колонии в Приморском крае нашли арбалетную стрелу с наркотиками

На территории колонии строгого режима ИК-41, которая находится в Приморском крае, была найдена арбалетная стрела с прикрепленными на нее наркотиками.

По сообщению пресс-службы краевой ГУ ФСИН РФ, находку нашла собака, которая охраняет территорию. Стрела лежала возле маскировочного ограждения, а на ней были примотаны пакеты с героином и маслом каннабиса.

Всего после проведенной экспертизы было установлено, что в свертках находилось 1,2 гр героина, 4,26 гр смеси табака с маслом каннабиса и более 20 гр масла каннабиса.

Как уточнили в пресс-службе, наркотические средства в местах лишения свободы пытаются передавать довольно часто, обычно они перебрасываются через забор. "Доставка" с использованием арбалетных стрел - событие довольно редкое.