Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

Сегодня, 11:09

Александр Зуев

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Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

Жительница Петербурга по имени Анна рассказала в соцсетях историю, в которую она попала при посещении пекарни «Pane», расположенной на улице Нахимова. Как выяснилось, мать двоих детей выставили из заведения из-за того, что та кормила ребенка грудью.

Анна сообщила, что ходит в пекарню уже три года. С ее слов, в один из дней она покормила там 4-х месячного малыша, но нарвалась на жесткую критику со стороны официантки, которая потребовала прекратить кормление, назвав это действие как отвратительный и непристойный процесс. Анна утверждает, что в зале пекарни никого не было.

Женщине пришлось удалиться из пекарни, а на следующий день ее вообще отказались обслуживать. Анне сказали, что персонал обслужит ее только на вынос. То есть, находиться на территории заведения женщине запретили.

В связи с появлением этой истории в соцсети Вконтакте, среди пользователей развернулась бурная дискуссия о том, разрешается ли грудное кормление в общественных местах. Итог обсуждений – грудное кормление народного гнева не вызывает. Но в самой пекарне заявили, что конфликт не связан с кормлением, а с тем, что посетительница потребовала от официантки порезать хлеб, чего та делать не должна, пишет Фонтанка.Ру.

Между тем в официальном Instagram-аккаунте пекарни появился пост, в котором сообщается, что в пекарнях можно кормить грудью, но только соблюдая правило: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого.

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