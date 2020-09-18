Туристка, загоравшая на могиле, возмутила жителей Сочи

Жители курортного Сочи ранее неоднократно возмущались выходками отдыхающих, которые съезжаются в город с разных уголков России. Они не могли смириться с тем, что приезжие позволяли себе появляться в купальниках в торговых центрах и магазинах, а порой дефилировать по улицах города в чем мать родила.

Но случившееся недавно повергло многих горожан в реальный шок. Очевидцы опубликовали на портале Privetsochi.ru опубликовали фото, где запечатлено реальное кощунство. Полуобнаженная туристка легла позагорать на могильной плите на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи.

"Что в головах у таких "людей"?", - вопрошает автор снимка.

Сочинцы в обсуждениях пишут, что на этом мемориальном комплексе располагаются могилы двух тысяч погибших в годы Великой Отечественной советских солдат.

Местные жители не могут подобрать слов (по крайней мере, литературных), чтобы выразить уровень своего возмущения. Они убеждены, что такое кощунство не должно пройти мимо внимания правоохранительных органов.