Туристка, загоравшая на могиле, возмутила жителей Сочи

Сегодня, 20:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Туристка, загоравшая на могиле, возмутила жителей Сочи

Жители курортного Сочи ранее неоднократно возмущались выходками отдыхающих, которые съезжаются в город с разных уголков России. Они не могли смириться с тем, что приезжие позволяли себе появляться в купальниках в торговых центрах и магазинах, а порой дефилировать по улицах города в чем мать родила.

Но случившееся недавно повергло многих горожан в реальный шок. Очевидцы опубликовали на портале Privetsochi.ru опубликовали фото, где запечатлено реальное кощунство. Полуобнаженная туристка легла позагорать на могильной плите на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи.

"Что в головах у таких "людей"?", - вопрошает автор снимка.

Сочинцы в обсуждениях пишут, что на этом мемориальном комплексе располагаются могилы двух тысяч погибших в годы Великой Отечественной советских солдат.

Местные жители не могут подобрать слов (по крайней мере, литературных), чтобы выразить уровень своего возмущения. Они убеждены, что такое кощунство не должно пройти мимо внимания правоохранительных органов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разбившийся под Тверью Су-30 по ошибки сбил другой самолет

Сегодня, 14:10

В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии

Сегодня, 13:19

На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

Вчера, 22:35

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

Вчера, 13:40

В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона

Вчера, 09:28

В Петербурге задержали 19-летнего студента, подозреваемого в убийстве матери

Вчера, 07:48

У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

18-09-2020, 12:26

В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

14-09-2020, 11:13

В реке Сясь у детского санатория в Ленобласти нашли пакеты с отрезанными руками и ступнями

13-09-2020, 21:12

На Урале пьяный водитель Volkswagen насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся

13-09-2020, 20:48

В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

13-09-2020, 14:37

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

Под Гатчиной под колесами товарного поезда погиб 10-летний велосипедист

12-09-2020, 12:46

В Тамбовской области разбился аэроплан, пилот погиб

12-09-2020, 11:01

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

11-09-2020, 18:12

В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

11-09-2020, 15:32

Из банкомата под Вольском похитили более 3 миллионов рублей

11-09-2020, 11:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров