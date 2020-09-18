В Волгограде супруги регулярно насиловали своих маленьких детей

В Волгограде вынесен обвинительный приговор супругам, 42-летнему мужчине и его 36-летней жене, которые регулярно насиловали своих малолетних детей.

Суд признал их виновными в совершении действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста. Жертвами супругов-педофилов стали их родные дети, сообщает издание V1.RU.

Младшему ребенку было четыре года, старшему - восемь.

Сейчас они в приюте - органы опеки изъяли их из социальной семьи. Ребятишкам потребовалась помощь психологов. Пережитое забыть им будет непросто.

Дети признались, что сексуальному и физическому насилию они подвергались тогда, когда родители напивались. А злоупотребляли алкоголем их мать и отец часто.

По приговору суда их отца приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, мать - к 15 годам.

Приговор в законную силу еще не вступил.