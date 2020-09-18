Разбившийся под Тверью Су-30 по ошибки сбил другой самолет

Истребитель Су-35 во время учебного боя сбит экипажем Су-35С, пишет портал Аvia.pro . Речь идет об инциденте в Тверской области.

Произошел этот инцидент из-за ошибки экипажа Су-35С, поскольку была применена авиационная пушка, тогда как в отсутствии боекомплекта для нее экипаж не убедился. В ближнем бою Су-35С расстрелял Су-35.

Экипажу подбитого самолета удалось чудом выжить, поскольку пилоты вовремя среагировали на угрозу и катапутильтировались до того, как истребитель взорвался в небе.

Как пишет «Телеграм»-канал «Военный обозреватель», эта информация пока не получила официального подтверждения. Но известно, что оба члена экипажа находятся в безопасности. Обломки сбитого самолета продолжают разыскивать.

Минобороны не спешит с комментариями касательного этого инцидента. Но военные эксперты отмечают, что подобная халатность является достаточно распространенной во время тренировочных боев. Поэтому не исключают возможность еще одного такого происшествия.

А тем временем в ряде интернет-сообществ уже активно пишут о явном превосходстве российского Су-35 над Су-30, так что не исключено, что могли подтвердить очевидцы этот инцидент, если он имел место.