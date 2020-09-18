В Дагестане шесть заключенных сбежали из колонии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану из местной исправительной колонии No2 бежали сразу 6 заключенных. Факт побега был обнаружен 22 сентября при обходе контрольно-следовой полосы. Выяснилось, что преступники вырыли подкоп. Вслед за этим был проведен немедленный подсчет находящихся в пенитенциарном заведении заключенных, по результатам которого установили отсутствие сразу 6 заключенных.

Сразу же на розыск бежавших был поднят личный состав управления ФСИН по Дагестану. В различные правоохранительные учреждения были высланы соответствующие ориентировки, на дорогах установлены временные розыскные посты. Сбежавшие преступники имеют возраст от 21 до 31 года и относятся к категории особо опасных. Четыре из заключенных получили сроки за оборот наркотических средств, еще 2 осуждены за убийства.

Дело взято на личный контроль главы УФСИН по Дагестану. Сообщается, что в ближайшее время начнется служебная проверка с целью выяснить все обстоятельства побега. По результатам служебной проверки виновные лица понесут наказание.