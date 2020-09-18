На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку в отношении 16-летней девушки, которая регулярно избивала одноклассниц в борьбе за лидерство, пишет РИА Новости. Как стало известно местным средствам массовой информации, эта Артемовская школьница уже третий год учится в 8 классе, поэтому она значительно сильнее физически своих одноклассниц, которые ее на 2 года младше.

По словам матери одной из учениц, претендующая на явное лидерство девица терпеть не может чужое мнение, гнобит и избивает одноклассниц, а этому требуется положить конец. Информация о несовершеннолетней садистке уже поступила в Режевский межрайонный следственный отдел, специалисты которого не только проводят проверку вскрывшегося факта, но и рассматривают эффективность профилактических мер относительно школьного насилия.

Сейчас несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет, работники правоохранительных органов проводят с ней беседы и другие воспитательные мероприятия.