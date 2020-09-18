На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

Вчера, 22:35

Staalker

0

Image 16+
На Урале 16-летняя восьмиклассница избивает младшеклассников

Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку в отношении 16-летней девушки, которая регулярно избивала одноклассниц в борьбе за лидерство, пишет РИА Новости. Как стало известно местным средствам массовой информации, эта Артемовская школьница уже третий год учится в 8 классе, поэтому она значительно сильнее физически своих одноклассниц, которые ее на 2 года младше.

По словам матери одной из учениц, претендующая на явное лидерство девица терпеть не может чужое мнение, гнобит и избивает одноклассниц, а этому требуется положить конец. Информация о несовершеннолетней садистке уже поступила в Режевский межрайонный следственный отдел, специалисты которого не только проводят проверку вскрывшегося факта, но и рассматривают эффективность профилактических мер относительно школьного насилия.

Сейчас несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет, работники правоохранительных органов проводят с ней беседы и другие воспитательные мероприятия.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

18-09-2020, 12:26

В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

14-09-2020, 11:13

В реке Сясь у детского санатория в Ленобласти нашли пакеты с отрезанными руками и ступнями

13-09-2020, 21:12

На Урале пьяный водитель Volkswagen насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся

13-09-2020, 20:48

В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

13-09-2020, 14:37

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

Под Гатчиной под колесами товарного поезда погиб 10-летний велосипедист

12-09-2020, 12:46

В Тамбовской области разбился аэроплан, пилот погиб

12-09-2020, 11:01

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

11-09-2020, 18:12

В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

11-09-2020, 15:32

Из банкомата под Вольском похитили более 3 миллионов рублей

11-09-2020, 11:44

В Волгограде житель Подмосковья убил приятеля и порезал его девушку

10-09-2020, 17:59

В Тамбовской области во время урагана упал купол храма

10-09-2020, 13:51

В Петербурге пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования

10-09-2020, 12:10

В Забайкалье мужчина украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимся

10-09-2020, 11:46

Петербуржец убил родных за то, что они рассказали жене о его малолетней возлюбленной

9-09-2020, 20:07

В Дагестане на 19-летнего парня за укрывательство убийства возбудили дело

9-09-2020, 19:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров