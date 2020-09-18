В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

Сегодня, 13:40

Staalker

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В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

Как сообщает издание 78.ru, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге произошло похищение девушки с целью принуждения ее к вступлению в брак. К полицейским обратился мужчина 46 лет, который сообщил, что в 17:30 на улице Маршала Захарова возле дома 35/1 некий неизвестный, схватил его дочь 20 лет, насильно усадил в автомобиль Киа Рио и увез в неустановленном направлении.

После поданного заявления о похищении человека полиция приступила к розыску. Обнаружить похищенную девушку удалось сегодня в 4:25 на улице Парашютной в одной из квартир дома 34/3. Похитителем оказался житель Московской области 34 лет. Как пояснила девушка этот человек ее знакомый, а похищение произошло, чтобы принудить к свадьбе.

Однако, пока решался вопрос о возбуждении уголовного дела выяснилось, что сама кража невесты была ритуальной. Похищенная совсем не против ухаживаний страстного горца и состоит с ним в довольно близкой дружбе. Также сама девушка совершенно не против бракосочетания и относится с пониманием к горской традиции. Реакция отца и родственников на данный момент неизвестна, но в полиции приняли решение не препятствовать счастью влюбленных.

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