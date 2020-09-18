В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона

Главу религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, который известен под именем Виссарион, а также его единомышленников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали в Курагинском районе Красноярского края.

О причине их задержания ничего не сообщается. Сейчас в домах руководителей и участников организации проводятся обыски.

Известно, что религиозная организация была создана бывшим сотрудником милиции Сергеем Торопом в 90-х годах. Он и его сторонники поселились на юге Красноярского края, в Курагинском районе. Там они основали поселение под названием «Город Солнца». Именно туда утром 22 сентября направились представители силовых структур. Как рассказал один из местных жителей, в спецоперации участвовали автоматчики и вертолеты.

В 90-е годы, которые можно считать расцветом разного рода сект, общин и вероучений, газеты очень часто сообщали новости об общине Виссариона. В общину начали уезжать известные деятели российской эстрады. Так, исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская стала адептом учений Торопа и живет там по сей день. Члены секты считают 59-летнего Виссариона, бывшего милиционера и слесаря, вторым пришествием Христа. Приверженцы «Церкви последнего завета» верят в реинкарнацию и живут в ожидании конца света, пишет НГС24 .

У движения тысячи последователей, многие из которых живут в поселении в красноярской тайге. Последователи Торопа есть в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, США и Германии.