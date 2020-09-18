В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона

Сегодня, 09:28

Александр Зуев

0

Image 16+
В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона
Глава общины Виссариона

Главу религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, который известен под именем Виссарион, а также его единомышленников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали в Курагинском районе Красноярского края.

О причине их задержания ничего не сообщается. Сейчас в домах руководителей и участников организации проводятся обыски.

Известно, что религиозная организация была создана бывшим сотрудником милиции Сергеем Торопом в 90-х годах. Он и его сторонники поселились на юге Красноярского края, в Курагинском районе. Там они основали поселение под названием «Город Солнца». Именно туда утром 22 сентября направились представители силовых структур. Как рассказал один из местных жителей, в спецоперации участвовали автоматчики и вертолеты.

В 90-е годы, которые можно считать расцветом разного рода сект, общин и вероучений, газеты очень часто сообщали новости об общине Виссариона. В общину начали уезжать известные деятели российской эстрады. Так, исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская стала адептом учений Торопа и живет там по сей день. Члены секты считают 59-летнего Виссариона, бывшего милиционера и слесаря, вторым пришествием Христа. Приверженцы «Церкви последнего завета» верят в реинкарнацию и живут в ожидании конца света, пишет НГС24.

У движения тысячи последователей, многие из которых живут в поселении в красноярской тайге. Последователи Торопа есть в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, США и Германии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

18-09-2020, 12:26

В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

14-09-2020, 11:13

В реке Сясь у детского санатория в Ленобласти нашли пакеты с отрезанными руками и ступнями

13-09-2020, 21:12

На Урале пьяный водитель Volkswagen насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся

13-09-2020, 20:48

В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

13-09-2020, 14:37

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

Под Гатчиной под колесами товарного поезда погиб 10-летний велосипедист

12-09-2020, 12:46

В Тамбовской области разбился аэроплан, пилот погиб

12-09-2020, 11:01

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

 У отца Марии Певчих мог быть доступ к отравляющим веществам

11-09-2020, 18:12

В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

11-09-2020, 15:32

Из банкомата под Вольском похитили более 3 миллионов рублей

11-09-2020, 11:44

В Волгограде житель Подмосковья убил приятеля и порезал его девушку

10-09-2020, 17:59

В Тамбовской области во время урагана упал купол храма

10-09-2020, 13:51

В Петербурге пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования

10-09-2020, 12:10

В Забайкалье мужчина украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимся

10-09-2020, 11:46

Петербуржец убил родных за то, что они рассказали жене о его малолетней возлюбленной

9-09-2020, 20:07

В Дагестане на 19-летнего парня за укрывательство убийства возбудили дело

9-09-2020, 19:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров