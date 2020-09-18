В Петербурге задержали 19-летнего студента, подозреваемого в убийстве матери

19-летнего студента морского вуза, который предположительно зарезал мать в собственной квартире, задержали сотрудники правоохранительных органов. Если вина курсанта-второкурсника будет доказана, он может получить до 15 лет строго режима, сообщает «Piter.tv».

Страшная семейная драма развернулась 20 сентября в одной из петербургских квартир Красногвардейского района. 56-ти летний местный житель, возвратившись домой после работы, обнаружил в ванной труп своей 56-летней жены с многочисленными колотыми ножевыми ранениями. На место трагедии оперативно прибыли сотрудники полиции, которые в результате первичного осмотра и установили причину смерти женщины — она была зарезана ножом. Также сотрудники правоохранительных органов выяснили, что непосредственно нападение на горожанку произошло в другой комнате квартиры, после чего труп был перенесен в ванную.

В убийстве погибшей заподозрили 19-ти летнего сына, который является второкурсником государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Парня сразу объявили в розыск, и на данный момент местонахождение предполагаемого преступника уже было определено, и подозреваемый взят под стражу. По версии полиции, убийству могла предшествовать ссора между сыном и матерью, в ходе которой молодой человек и напал на женщину. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.