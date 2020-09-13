У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

Сегодня, 12:26

Сергей Нилов

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У супруги топ-менеджера «Газпром Нефти» в Петербурге угнали автомобиль

Ночью с 16 на 17 сентября от дома, где проживает семья начальника управления компании «Газпром Нефть» был угнан автомобиль Genesis G70 темно-зеленого цвета. Автомобиль, стоимостью 2,2 млн рублей, был припаркован на Ушаковской набережной, дом 3-2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Дорогая иномарка была застрахована, но на ней не было установлено дополнительной системы слежения.

Также стало известно, что дом и двор на Ушаковской набережной не оборудованы камерами видеонаблюдения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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