В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

Романтическое свидание парочки из Кении омрачилось трагедией - на глазах жениха погибла невеста. О несчастном случае, который произошел в округе Нанди на западе этой страны, рассказала местная интернет-газета The Standard.

В тот фатальный день влюбленные были в приподнятом настроении и решили сходить на пикник к водопаду Чепкиит. Вдохновленная местными красотами, 31-летняя Доркас Джепкемои Чумба решила пофотографироваться.

Однако во время фотосессии она не смогла удержаться, поскользнулась и свалилась в воду. Попытки спасти женщину успехом не увенчались.

«Это самое худшее, что со мной случилось в жизни. Картина того, как любимая барахтается и беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, до сих пор стоит у меня перед глазами. От этого становится еще больнее, пережитое разбивает мое сердце еще больше», — рассказал жених Бенджамин Казунга.