В Кении девушка погибла во время свидания на глазах у своего жениха

Романтическое свидание парочки из Кении омрачилось трагедией - на глазах жениха погибла невеста. О несчастном случае, который произошел в округе Нанди на западе этой страны, рассказала местная интернет-газета The Standard.
В тот фатальный день влюбленные были в приподнятом настроении и решили сходить на пикник к водопаду Чепкиит. Вдохновленная местными красотами, 31-летняя Доркас Джепкемои Чумба решила пофотографироваться.
Однако во время фотосессии она не смогла удержаться, поскользнулась и свалилась в воду. Попытки спасти женщину успехом не увенчались.
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