В реке Сясь у детского санатория в Ленобласти нашли пакеты с отрезанными руками и ступнями

В реке Сясь на территории Волховского района Ленинградской области обнаружили страшную находку - расфасованные по пакетам фрагменты человеческого тела.

По информации наших коллег из питерского издания 47news, днем в минувшую субботу житель села Коскеницы обратился в полицию и поведал, что на мелководье речки, напротив детского пульмонологического санатория "Колчаново" им были обнаружены черные пакеты, в которых лежали человеческие останки - правая и левая голени, а также стопы.

Члены следственно-оперативной группы обследовали местность и нашли еще один пакет - с отрезанными человеческими кистями. Предположительно, они принадлежат женщине.

Управление Следкома по области возбудило дело об убийстве, идет расследование.