В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

Сегодня, 14:37

Ольга Громова

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В Ростове мужчина погиб, упав с Ворошиловского моста на набережную

В Ростове на набережную с Ворошиловского моста упал мужчина. Травмы при падении для него оказались смертельными.

Инцидент произошел около 13.00 в субботу, 12 сентября. Среди бела дня на глазах у жителей донской столицы, которые прогуливались в выходной по набережной, с Ворошиловского моста на набережную упал человек. Удар о ее каменное покрытие оказался фатальным. Мужчина скончался еще до приезда скорой.

Полиция устанавливает личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего. Стражам порядка надлежит выяснить, был ли это несчастный случай или же речь идет о попытке суицида.

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