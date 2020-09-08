В Тамбовской области разбился аэроплан, пилот погиб

В Мичуринском районе Тамбовской области разбился аэроплан, пилот его погиб.

Сообщение о жесткой посадке аэроплана в поле на пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступило вечером в минувшую пятницу.

На место падения выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 7. Выяснилось, что при падении аэроплана БЕКАС Х32 пилот погиб.

Легкомоторный самолет был занят на сельскохозяйственных работах по опрыскиванию полей. Предполагается, что по причине неправильно подобранной высоты полета аэроплан задел высоковольтные провода и рухнул на землю.



