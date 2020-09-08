На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

В Самаре в поселке Зубчаниновка на рынке женщина убила ножом одного мужчину, и ранила другого.

Об этом преступлении рассказывает sova.info .

В региональном СУ СК сообщили, что преступление происходило на территории Рактиовской продуктовой базы. Злоумышленница смертельно ранила 64-летнего мужчину, торговавшего книгами. 40-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Очевидцы рассказывают, что эту женщину и ранее видели на рынке. Она вела себя неадекватно, поэтому запомнилась работающим на рынке продавцам.

В этот раз по непонятным причинам она с ножом начала бросаться на людей. Как сообщил источник в полиции, женщина страдала психическим заболеванием. Нападавшая была задержан. В отношении ее возбуждено уголовное дело по факту убийства и попытки убийства.