В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

Сегодня, 07:20

Ольга Громова

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В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

Четыре ребенка одной из групп детского сада №17 в Гае (Оренбургская область) получили ожоги конъюнктивы. Родители убеждены, что их дети пострадали из-за бактерицидной лампы.

Об инциденте рассказало издание «ВГае.ру». В редакцию поступило письмо от мамы 3-летнего ребенка, которая рассказала, что вечером некоторые дети вернулись из сада с покрасневшими лицами и шеями. Ближе к ночи малыши начали жаловаться, что болят глазки.

Сегодня утром состояние четырех детей усугубилось. Их показали офтальмологу, врач сообщила, что у деток термический ожог конъюнктивы.

Родители предполагают, что воспитанники пострадали в результате неправильного использования бактерицидной лампы.

В детсаду общаться с журналистами и комментировать состояние своих воспитанников отказались.

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