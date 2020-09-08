В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

54-летний петербуржец минувшим вечером проснулся в своей четырехкомнатной квартире по улице Пограничника Гарькавого и в одной из комнат с ужасом обнаружил мертвую девушку без половины головы.

Стражам порядка мужчина рассказал, что познакомился он с девушкой, которая назвалась Валерией, неделю назад. Четыре дня подряд они выпивали, а потом разошлись по разным комнатам.

Петербуржец не видел гостью три дня, думал, что она спит.

Тело умершей девушки направлено в морг для установления причины смерти. Правоохранители не исключают, что она умерла по естественным причинам. Голову умершей мог погрызть принадлежащий хозяину английский терьер, сообщает РЕН.