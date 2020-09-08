Из банкомата под Вольском похитили более 3 миллионов рублей

В поселке Сенном Вольского района Саратовской области неизвестные вскрыли банкомат и похитили оттуда свыше 3 миллионов рублей. О преступлении сообщает издание «Вольск.ру».

По его сведениям, ночью десятого сентября злоумышленники пробрались в помещение универсама «Пятерочка», что на улице Железнодорожной. Там им удалось вскрыть банкомат «Сбербанка». Из него преступники похитили сумму в размере 3 миллионов 113 тысяч рублей.

Утром хищение было замечено сотрудниками магазина. Об инциденте сообщили в полицию. Обстоятельства, при которых было совершено преступления, а также личность похитителей, устанавливаются.

Издание подчеркивает, что по его неофициальным данным, злоумышленники действовали весьма профессионально. Банкомат они распилили, а датчики при этом не сработали.