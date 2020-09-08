В Волгограде житель Подмосковья убил приятеля и порезал его девушку

В Краснооктябрьском районе Волгоградской области 10 сентября заведено уголовное дело против жителя Москвы, который убил своего друга и серьезно ранил его девушку. Об этом сообщает «РИАЦ».

В пресс-службе регионального СУ СК РФ рассказали, что убийца со своим другом и его девушкой были на курорте в Краснодарском регионе. Во время нахождения в отеле подозреваемый внезапно набросился с ножом на пару. 36-летний мужчина погиб от 15 ножевых ранений на месте. Девушка выжила. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

На данный момент убийца находится под следствием. Сотрудники полиции предполагают, что мужчина употребил наркотики, вследствие чего вел себя неадекватно.