В Тамбовской области во время урагана упал купол храма

Село Беломестная Криуша Тамбовской области настиг интересный случай. Во время возведения трехтонного купола начался ураганный ветер, после чего купол рухнул вниз. Об этом сообщает «РИА ТОП68».

Источник предоставил видеозапись, на которой запечатлен инцидент. На ролике видно, что прикрепленный к строительному крану купол возводят вверх. В этот момент сильный ветер начинает раскачивать технику, после чего купол падает на высоте около 10 метров. Вершина и часть основание неотъемлемой детали храма была повреждена.

Известно, что в селе строят храм Архангела Михаила. Местные жители не удивлены произошедшему. Протоиерей Георгий Анисимов, местный житель, сказал, что ничего такого нет в падении купола, это «обычное явление». В данный момент купол планируют отремонтировать и поставить на место.