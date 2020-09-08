В Петербурге пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования

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В Петербурге пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования

Служебная собака стала героем дня, спасши школьницу от жестокого надругательства. В среду, 9 сентября, около 12 ночи в полицейский пункт города Ломоносов позвонила 34-летняя гражданка, и сообщила о пропаже своей 15-летней дочери, ученицы 10 класса. По словам родительницы, около 7 часов вечера дочь пошла встретить маму с работы, и исчезла. Телефон был выключен.

На помощь пропавшей снарядили отряд, возглавляемый кинологом с собакой. Оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили найти подростка уже через час после обращения матери. Служебная собака сразу же взяла след, и через короткое время смогла определить местонахождение пропавшей.

Выяснилось, что девушку насильно удерживал в давно заброшенном здании на Александровской улице 36-летний мужчина. Он силой забрал у пострадавшей телефон, и успел совершить с ней насильный половой акт оральным путем. 

Увидев сотрудников в форме, насильник пытался сбежать, однако собака отреагировала моментально, и преступник был задержан. Им оказался местный житель Виктор С., который раннее долгое время пребывал под надзором полиции, и был освобожден из тюрьмы в 2011 году. Рецидивист привлекался в уголовной ответственности за угоны автомобилей, хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений, приведших к смерти человека.

На данный момент пострадавшей девушке оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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