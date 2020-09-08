В Забайкалье мужчина украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимся

В Приаргунском районе Забайкалья был задержан 23-летний «Робин Гуд», укравший сейф с деньгами из магазина. Размер суммы кражи равен 800 тыс. рублей. Все средства похититель отдал нуждающимся людям.

«Похитители проникли в магазин и украли 3 ноутбука и сейф с 800 тыс. рублей. Преступник, житель села Новоцурухайтуй, отдал часть средств из сейфа людям, просившим милостыню, остальное отправил на пожертвования. Во время ареста при нем было 57 тыс. рублей», - сообщают сотрудники УМВД.

Сотрудники полиции задержали вора 10 сентября. Тот сразу во всем признался. До этого ни в каких делах не фигурировал.