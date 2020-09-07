В Дагестане на 19-летнего парня за укрывательство убийства возбудили дело

В Гергебильском районе Дагестана 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители инкриминируют ему укрывательство убийства, сообщает «АиФ Дагестан».

По его сведениям, дело было 26 марта. Парень вместе со своим одноклассником и 29-летним мужчиной выехали на «разборки» - на окраине села Гергебиль они хотели разрешить давний конфликт.

В ходе выяснения отношений началась драка, в ходе которой приятель парня застрелил оппонента из нарезного карабина «Сайга».

Молодой человек о случившемся в полицию не сообщил. Наоборот он спрятал оружие у себя дома, желая помочь однокласснику избежать наказания.

Теперь за это ему придется ответить. Уголовное дело в отношении 19-летнего дагестанца возбуждено по ч. 1 ст. 222 (Незаконный оборот оружия) и ст. 316 (Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений) УК РФ.