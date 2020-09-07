В Москве 9-летней девочке на эскалаторе в метро зажевало руку

В Москве очередное ЧП в метро. На сей раз - на станции «Савеловская». Там, как сообщает «Комсомольская правда» , 9-летней девочке на эскалаторе зажевало руку.

По ее информации, инцидент случился после того, как школьница уронила монету. Девочка наклонилась, чтобы поднять деньги, но не успела, и ее левая рука попала под полотно.

К счастью, все обошлось без серьезных травм - рваной раной на одном из пальцев.

Медики ее быстро зашили и заверили, что через два дня швы можно будет уже снять. За это мать девочки им очень благодарна.