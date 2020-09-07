Пенсионерка, пострадавшая в аварии на Загребском бульваре, скончалась

69-летняя пенсионерка, пострадавшая в ДТП, которое произошло 8 сентября в Петербурге на Загребском бульваре, скончалась.

В момент аварии пожилая женщина была пассажиркой автомобиля «Рено». Водитель этой легковушки, совершая поворот на перекрестке, на полном ходу врезался в «Мерседес». От столкновения у «Рено» открылись двери и пенсионерка выпала из автомобиля.

Сообщается, что медикам даже не удалось довезти пострадавшую до больницы. Она скончалась в автомобиле скорой помощи.

В «Рено» находилась еще одна пассажирка. Она и водитель получили травмы. 20-летний водитель «Мерседеса» никаких серьезных трав не получил и в госпитализации не нуждался.

По данному факту проводится расследование. Предварительно, «Мерседес» двигался на желтый свет, когда «Рено» начал совершать поворот на Загребский бульвар.