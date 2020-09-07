46-летняя дагестанка вмешалась в драку четырех мужчин и убила одного из них

В Левашинском районе Дагестана 46-летняя женщина вмешалась в драку четверых мужчин и убила одного из них. Об этом сообщило издание «АиФ» со ссылкой на пресс-службу управления Следкома по Республике.

Следствие выяснило, что седьмого сентября около 11 часов ночи на окраине села Какамахи ввязались в драку четверо мужчин. Супруга одного из дерущихся в это время сидела в автомобиле и наблюдала за схваткой. А потом женщина взяла в салоне нож и вмешалась в драку.

Дагестанка успела нанести колото-резаные раны двоим мужчинам.

Один из них скончался, второй был госпитализирован.

Женщина задержана, в отношении нее по части первой статьи 105 возбуждено уголовное дело (убийство).



