В Саратове мать позволяла насиловать сына, а потом и сама вступила с ним в интимную связь

В Саратове суд вынес приговор фигурантам гнусного уголовного дела о насилии, сопряженном с инцестом. Речь о парочке - 34-летнем мужчине и его 44-летней сожительнице. Первый признан судом виновным в пяти эпизодах насилия, вторая - в двух.

Следствием и судом было установлено, что с ноября 2012-ого по май 2015-ого мужчина не менее 5 раз совершил действия сексуального характера с сыном своей сожительницы - мальчиком 2003 года рождения. При этом всплыло, что мать дважды приводила ребенка к сожителю для этой цели.

Органы предварительного следствия также установили, что мать после этого сама вступила в интимные отношения с сыном. По информации «Репортер64» , это было с января по апрель 2015-ого. Действия матери причинили ребенку глубокие психологические страдания и привели к тяжелому психоэмоциональному состоянию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Матери пострадавшего мальчика предстоит отбыть 13 лет за решеткой - в колонии общего режима.

В законную силу приговор еще не вступил.