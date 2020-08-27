В Ростовской области неизвестные отрубили бизнесмену руку и пальцы на ноге

В Ростовской области неизвестные отрубили руку и пальцы на ноге местному бизнесмену. Преступление было совершено близ села Дубовское в Дубовском районе. О нем сообщил Телеграм-канал «Чё по Ростову?».

По его сведениям, рано утром 5 сентября неизвестные отрубили руку мужчине на уровне лучезапястного сустава. А после этого отрубили своей жертве и все пальцы на левой ноге.

Предприниматель сумел сам вызвать бригаду медиков и хотел рассказать подробности случившегося полиции, но не успел - потерял сознание.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

Идет расследование, злоумышленников ищут.